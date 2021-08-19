لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 12:47 مساء
لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في موسكو، 19 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بانشير مع نائب الرئيس (أمر الله) صالح، ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، داعيًا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل «حكومة تمثيلية» في أفغانستان. 

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في موسكو إن «طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية. تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير» بشمال شرق كابل «حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس (أمر الله) صالح وأحمد مسعود»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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