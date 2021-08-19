حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق «ديكسي فاير» قرب ميلفورد في كاليفورنيا، 17 أغسطس 2021. (أ ف ب)

بدا حريق اندلع في غابة في منطقة عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية قبل بضعة أيام خارجًا عن السيطرة، الأربعاء، بعدما أتى على قرابة 215 كيلومترًا مربعة.

ونُقلت ضحيتان على الأقل إلى المستشفى على متن مروحية بعدما دمّر الحريق الذي أُطلقت عليه تسمية «كالدور فاير»، مدينة صغيرة تقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا من ساكرامنتو في شمال الولاية، وفق كالة «فرانس برس».

وكان آلاف السكان يستعدون للفرار جراء توسع رقعة النيران التي تجتاح غابة الدورادو الوطنية منذ 14 أغسطس؛ بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية. وقال قائد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا توم بورتر، وفق ما نقلت عنه جريدة «ساكرامنتو بي»: «رجاءً، اصغوا إلى التحذيرات وعندما نطلب منكم إخلاء (المنازل)، ارحلوا!».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى ألا تكونوا عقبة في طريقنا لنتمكن من حماية منازلكم من هذه الحرائق».

وتوسعت رقعة الحريق ثمانية أضعاف خلال 24 ساعة ولم يكن تحت السيطرة إطلاقًا، الأربعاء، حسب آخر بيان نشره جهاز الإطفاء. و«كالدور فاير» ليس سوى واحد من بين عشرات الحرائق التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، المنطقة المعرضة لجفاف مزمن يفاقمه التغيُّر المناخي.

وأمرت أجهزة الشرطة في مقاطعة ليك بشكل عاجل بإخلاء جزء من مدينة لوور ليك؛ بسبب حريق جديد سُمي «كاش فاير».

«ديكسي فاير» .. ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورينا

باتجاه شمال الولاية، لا يزال حريق «ديكسي فاير» مشتعلا بعد أكثر من شهر على اندلاعه. ورغم نشر أكثر من ستة آلاف رجل إطفاء، لم يتمّ احتواء سوى 33% منه. وقد أتى على أكثر من 2500 كيلومتر مربعة توازي مساحة لوكسمبورغ، ما يجعله ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورينا.

تزايد عدد حرائق الغابات وشدّتها في السنوات الأخيرة في غرب الولايات المتحدة، مع إطالة فترة موسم الحرائق. وترتبط هذه الظاهرة، حسب الخبراء، خصوصًا بالاحترار المناخي؛ فارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الحر وانخفاض المتساقطات في بعض الأماكن هي عوامل تشكل ظروفا مؤاتيا جدا للحرائق.