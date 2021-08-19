ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلا

جانب من الأضرار التي خلفها زلزال هايتي، 14 أغسطس 2021، (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2189 قتيلًا، وأكثر من 12 ألف جريح.

وقالت هيئة الحماية المدنية في البلاد إن 332 شخصًا في عداد المفقودين، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتبت الحماية المدنية في تغريدة، أن «عمليات البحث والإغاثة تتواصل».