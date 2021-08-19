بايدن يقرّ بصعوبة إجلاء أفغان تعاونوا مع القوات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 12:26 صباحا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ حركة طالبان تسهّل إجلاء الأميركيين والأجانب من كابول، لكنّ القوات الأميركية تواجه «صعوبات» في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها، ويريدون الفرار من بلدهم بعد سقوطه بأيدي الحركة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي»، بثّت مقتطفات منها أمس الأربعاء، إنّ طالبان «يتعاونون، إنّهم يسمحون للمواطنين الأميركيين بالخروج، وللموظفين الأميركيين بالخروج، ولموظفي السفارات بالخروج، وما إلى ذلك، لكنّ نواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنّا هناك»، حسب وكالة «فرانس برس».

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