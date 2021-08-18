رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما

رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي. (الإنترنت)

قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إنه لم يكن هناك ما ينبئ بالسيطرة السريعة لحركة «طالبان» على أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وصرح ميلي للصحفيين: «لم يكن لدي أو لدى أحد ما يشير إلى انهيار هذا الجيش وهذه الحكومة في 11 يومًا». وتابع: «كانت لدى قوات الأمن الأفغانية القدرة، وأعني بذلك التدريب والعديد والقدرة على الدفاع عن بلادهم»، وفق «فرانس برس».

قال ميلي إن حركة «طالبان» تسمح لرعايا الولايات المتحدة في أفغانستان بالتوجه إلى مطار كابل من أجل مغادرة البلاد، مضيفا «طالبان توفر للرعايا الأميركيين ممرًّا آمنًا إلى المطار. أي مَن يحملون الجوازات الأميركية»، وفق «فرانس برس».