واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان

نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان. (الإنترنت)

شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على أنها لم تعد تعتبر أشرف غني طرفًا في أفغانستان، وذلك بعد تعهده بالعودة إلى البلاد.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، للصحفيين: «لم يعد شخصية لها دور في أفغانستان»، رافضة التعليق على قرار الإمارات العربية المتحدة منحه حق اللجوء، وفق «فرانس برس».

وقالت شيرمان إن بلادها تمارس ضغوطًا على «طالبان» للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابل الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها.

وأضافت شيرمان: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافًا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار».