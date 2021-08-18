مسؤولو «طالبان» يلتقون الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي

قادة ومقاتلون من طالبان داخل القصر الرئاسي في كابل، 15 أغسطس 2021، (الإنترنت)

التقى مسؤولون في حركة «طالبان» الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، والمسؤول الحكومي البارز عبدالله عبدالله، في العاصمة كابل اليوم الأربعاء، وفق موقع «سايت» الأميركي المتخصص في رصد الحركات المتطرفة.

ورأس عبدالله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الحكومي إبان المفاوضات في قطر، ونقل الموقع أن قادة «طالبان» قالوا إنهم «أصدروا عفوًا عن جميع المسؤولين الحكوميين السابقين، وبالتالي ليست هناك حاجة لمغادرة أي شخص البلاد»، ونشر صورة لكرزاي إلى جانب عضو فريق التفاوض عن الحركة أنس حقاني، حسب وكالة «فرانس برس».

في حين أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم استقبال أبوظبي الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي فر من البلاد، الأحد الماضي، مع اقتراب «طالبان» من كابل.

وجاء في بيان الوزارة أن الإمارات استقبلت غني وعائلته «لأسباب إنسانية»، حسب شبكة «سي إن إن».