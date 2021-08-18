الولايات المتحدة تبدأ إعطاء جرعة معزِزة من لقاح «كوفيد-19» للجميع في 20 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 05:04 مساء
جانب من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السلطات الصحية الأميركية، الأربعاء، إن الأميركيين الذين أخذوا لقاحًا من شركتي «فايزر وموديرنا» سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارًا من 20 سبتمبر. 

وفي بيان، قال مسؤولون كبار بينهم مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها روتشيل والينسكي والقائمة بأعمال وكالة الأدوية والأغذية الأميركية جانيت وودكوك، «تُظهر البيانات المتاحة بوضوح أن الحماية من الإصابة بفيروس «سارس-كوف-2» تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح وبالاقتران مع هيمنة المتحورة «دلتا»، بدأنا نرى أدلة على انخفاض الحماية ضد المرض بأعراضه الخفيفة والمتوسطة». وخلصوا إلى «أن هناك حاجة إلى جرعة معزِّزة لزيادة الحماية التي يوفرها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها»، وفق «فرانس برس».

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