جونسون يعلن إجلاء 306 بريطانيين و2052 أفغانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 11:31 صباحا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، خلال جلسة خاصة للبرلمان مكرسة للوضع في أفغانستان، حيث استعادت «طالبان» السلطة، أن المملكة المتحدة أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيا. 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زعيم حزب المحافظين قوله: «قمنا حتى الآن بتأمين عودة آمنة لنحو 306 بريطانيين و2052 أفغانيا»، موضحا أنه «تمت معالجة طلبات ألفي مواطن أفغاني آخر وتجري معالجة طلبات أخرى حاليا».

وأعلنت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، إجراءات جديدة تهدف إلى استقبال عشرين ألف لاجئ أفغاني على «الأمد الطويل»، بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى.

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