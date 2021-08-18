الجيش الأميركي أجلى من أفغانستان أكثر من 3200 شخص حتى الآن

مقاتلون من حركة طالبان يقفون على جانب طريق في مدينة هرات. 13 أغسطس 2021.(أ ف ب)

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الجيش الأميركي أجلى من أفغانستان لغاية اليوم أكثر من 3200 شخص، من بينهم 1100 شخص تم إجلاؤهم يوم الثلاثاء وحده.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه: «اليوم، أجلت الرحلات الجوية الأميركية ما يقرب من 1100 شخص هم مواطنون أميركيون ومقيمون دائمون في الولايات المتحدة وعائلاتهم، وذلك على متن 13 رحلة جوية». وأضاف أنّه بمعزل عن هؤلاء الأشخاص الـ3200، هناك حوالى ألفي لاجئ أفغاني جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتّحدة حيث سيُقيمون بصورة دائمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنّ بلاده ستستقبل «على المدى الطويل» ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، من بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى، في قرار أتى في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.