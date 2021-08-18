بايدن وجونسون ينظّمان قمة افتراضية لمجموعة السبع حول أفغانستان

قادة مجموعة السبع في لقطة تذكارية. (الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تباحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في الأزمة الأفغانية واتّفق وإيّاه على تنظيم قمّة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول هذا الملف الأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الزعيمين «اتّفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث استراتيجية ومقاربة مشتركة» حيال هذه الأزمة، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال جونسون إنّ بلاده ستستقبل «على المدى الطويل» ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، من بينهم خمسة آلاف في السنة الأولى، في قرار أتى في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.