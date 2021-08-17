واشنطن مستعدة لإبقاء حضور دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 10:12 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

أكدت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لإبقاء حضور دبلوماسي في مطار كابل بعد الموعد النهائي لانسحاب قواتها المحدد في 31 أغسطس إذا سمحت الظروف بذلك.

وقال الناطق باسم الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: «إذا كان (الوضع) آمنًا، وإذا كانت المسؤولية تقتضي أن نبقى وقتًا أطول، يمكن أن ندرس هذا الأمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعبر برايس عن أمل الولايات المتحدة أن تفي «طالبان بوعودها في شأن حقوق الإنسان». وقال برايس في مؤتمر صحفي: «إذا كانت طالبان تقول إنهم سيحترمون حقوق مواطنيهم، فإننا نتوقع منهم أن يفوا بهذا الالتزام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا
رياضة محلية
الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على «الهبوط»
دولى
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع