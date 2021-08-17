واشنطن مستعدة لإبقاء حضور دبلوماسي في أفغانستان بعد 31 أغسطس

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

أكدت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لإبقاء حضور دبلوماسي في مطار كابل بعد الموعد النهائي لانسحاب قواتها المحدد في 31 أغسطس إذا سمحت الظروف بذلك.

وقال الناطق باسم الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: «إذا كان (الوضع) آمنًا، وإذا كانت المسؤولية تقتضي أن نبقى وقتًا أطول، يمكن أن ندرس هذا الأمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعبر برايس عن أمل الولايات المتحدة أن تفي «طالبان بوعودها في شأن حقوق الإنسان». وقال برايس في مؤتمر صحفي: «إذا كانت طالبان تقول إنهم سيحترمون حقوق مواطنيهم، فإننا نتوقع منهم أن يفوا بهذا الالتزام».