البيت الأبيض: بايدن لم يتحدث إلى أي من القادة الدوليين منذ سقوط كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:41 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة له إلى ميامي في ولاية فلوريدا. (أ ف ب)

أعلن البيت الابيض الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن لم يتحدث إلى أي من نظرائه الدوليين منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابل في يد حركة طالبان. 

وقال مستشار الامن القومي جايك سوليفان للصحفيين «لم يتحدث بعد إلى أي من القادة الدوليين». وأضاف «أنا ووزير الخارجية (انتوني) بلينكن وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة (تواصلنا) مع نظراء خارجيين على أساس دوري، ونعتزم القيام بذلك في الأيام المقبلة»، ، وفق وكالة «فرانس برس».

على صعيد متصل، قال سوليفان «أبلغنا طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين الى المطار، وسنحملهم مسؤولية هذا التعهد»، لافتا الى أن واشنطن تحاور طالبان أيضا في شأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأميركيين والأفغان بواسطة طائرات اميركية.
 

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