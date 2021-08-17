البيت الأبيض: «طالبان» تعد بـ«عبور آمن» للمدنيين إلى مطار كابل

البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن «طالبان» وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابل تمهيدًا لمغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، للصحفيين في البيت الأبيض: «أبلغنا طالبان بأنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحملهم مسؤولية هذا التعهد»، لافتًا إلى أن واشنطن تحاور «طالبان» أيضًا في شأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأميركيين والأفغان بواسطة طائرات أميركية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أكدت حركة «طالبان»، الثلاثاء، أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحفي لناطق باسمها بعد سيطرتها على البلاد. وقال الناطق، ذبيح الله مجاهد، «الحرب انتهت (زعيم طالبان) عفا عن الجميع»، مضيفًا: «نتعهد بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام».