البيت الأبيض: «طالبان» تعد بـ«عبور آمن» للمدنيين إلى مطار كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:24 مساء
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن «طالبان» وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابل تمهيدًا لمغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، للصحفيين في البيت الأبيض: «أبلغنا طالبان بأنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين إلى المطار، وسنحملهم مسؤولية هذا التعهد»، لافتًا إلى أن واشنطن تحاور «طالبان» أيضًا في شأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأميركيين والأفغان بواسطة طائرات أميركية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أكدت حركة «طالبان»، الثلاثاء، أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحفي لناطق باسمها بعد سيطرتها على البلاد. وقال الناطق، ذبيح الله مجاهد، «الحرب انتهت (زعيم طالبان) عفا عن الجميع»، مضيفًا: «نتعهد بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا
رياضة محلية
الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على «الهبوط»
دولى
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع