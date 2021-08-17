بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يحاور طالبان لأنهم «ربحوا الحرب»

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الثلاثاء، أن على الاتحاد أن «يحاور» طالبان في أسرع وقت لأن هؤلاء «ربحوا الحرب» في أفغانستان.



وقال بوريل: «طالبان ربحت الحرب في أفغانستان. إذن، علينا أن نتحدث إليهم بهدف إجراء حوار في أسرع وقت لتفادي كارثة إنسانية وعلى صعيد الهجرة» و«منع عودة وجود إرهابي أجنبي» في أفغانستان، موضحًا أن ذلك لا يستدعي بالضرورة اعترافًا رسميًّا بنظام طالبان، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أكدت حركة «طالبان»، الثلاثاء، أن الحرب انتهت في أفغانستان وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحفي للناطق باسمها بعد سيطرتها على البلاد. وقال الناطق ذبيح الله مجاهد: «الحرب انتهت (زعيم طالبان) عفا عن الجميع»، مضيفًا: «نتعهد بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام».