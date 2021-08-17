ذبيح الله مجاهد: نتعهد بحماية حقوق المرأة ونسعى لوضع نظام إسلامي شامل في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 05:54 مساء
الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة ستشكل «حكومة إسلامية شاملة»، وتعهَّد بحماية حقوق المرأة بحسب «الشريعة الإسلامية»، ولن تسعى للانتقام من الإعلاميين أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية والمنظمات الدولية.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابل: «سنعمل على وضع نظام إسلامي شامل في أفغانستان»، مشيرًا الى أن «تأمين المواطنين الأفغان والبعثات الدبلوماسية أولوية»،مضيفًا: «نعمل على تأمين المقرات الحكومية والمطارات»، و«نأمل من المجتمع الدولي أن يعاملنا بشكل مناسب».

وتابع قائلاً: «أصدرنا عفوًا عن كل من وقف ضدنا، ولا نريد استمرار الحرب؛ بل نسعى لإزالة كل أسبابها، واعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عدائنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان». 

ووجه مجاهد التهنئة إلى الشعب الأفغاني على انتصار طالبان و«نيل الاستقلال بعد 20 عامًا  بالكفاح»، ومؤكدًا على أن طالبان «لا تسعى إلى أعداء أو صراع»، على حد تعبيره.

وطمأن ذبيح الله مجاهد الشعب الأفغاني بأنه سيجري «العفو» عن كل من قاتلوا ضد طالبان، وقال إن الحركة «لا تريد تكرار أي صراع أو حرب»، مضيفًا: «لا نريد أفغانستان ساحة معركة انتهى القتال إلى كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال». وتابع بالقول إن «الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء».

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