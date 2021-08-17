لافروف: روسيا تعتبر تطمينات طالبان الأولى «إيجابية»

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء أن تطمينات طالبان بشأن احترام حرية التعبير عن الرأي في أفغانستان «إيجابية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال خلال لقاء مع أساتذة نقلته وزارته إلكترونيا «إن إعلان طالبان في كابل وإثباتها عمليا عن استعدادها لاحترام آراء الآخرين في رأيي إشارة إيجابية».

كما أعلن سيرغي لافروف الثلاثاء أن روسيا تؤيد إطلاق «حوار وطني» في أفغانستان بـ«مشاركة جميع القوى السياسية والإثنية والطائفية» بعد انتصار طالبان، مضيفًا: «نرى بوادر أمل من جانب طالبان التي عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة مع قوى سياسية أخرى».