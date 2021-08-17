الرئيس الفنزويلي يعلن استعداده لـ«الحوار المباشر» مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 12:40 مساء
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 8 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، أنه سيطرح فكرة «إطلاق حوار مباشر مع الحكومة الأميركية» بعد عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية معها، في إطار المحادثات الجارية مع المعارضة.

قال مادورو في مؤتمر صحفي: «سنطرح خلال المفاوضات التي ستبدأ في 30 أغسطس في المكسيك بوساطة النروج فتح حوار مباشر مع الحكومة الأميركية للتطرق إلى كل القضايا الثنائية»، وتابع قائلاً: «نحن مستعدون على الدوام ولكن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن عجرفتها وكراهيتها وازدرائها».

انقطعت العلاقات الدبلوماسية نهائيا بين فنزويلا والولايات المتحدة إثر اعتراف واشنطن، على غرار حوالى 60 دولة، في يناير 2019 بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا، ووصفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مادورو بأنه «ديكتاتور» منذ إعادة انتخابه في العام 2018، في اقتراع شابته شكوك بحدوث تزوير، وشددت العقوبات الاقتصادية التي تشمل حصارا نفطيا.

إلا أن مادورو أكد أنه «أجرى حواراً غير مباشر وحواراً بأشكال مختلفة مع حكومة دونالد ترامب»، مع وصول جو بايدن إلى السلطة، أبدى الزعيم الاشتراكي الذي خلف هوغو تشافيز (1999-2013) استعداده لفتح صفحة جديدة مع الرئيس الديمقراطي.

وقال مادورو: «آمل أن نتمكن، بعد هذا الاجتماع، من فتح قنوات اتصال وحوار ومفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة»، وبدأت الحكومة الفنزويلية والمعارضة الجمعة جولة  مفاوضات جديدة في المكسيك لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بعد فشل المحادثات في باربادوس العام 2019 وفي جمهورية الدومينيكان العام 2018.

ورحبت الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات، مجدّدةً استعدادها لرفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد في حال نجاح المفاوضات.

 

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