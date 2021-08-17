مقتل 37 مدنيا على الأقل في هجوم جديد غرب النيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:43 صباحا
جنديان نيجريان في منطقة تاهوا. أكتوبر 2016.(أرشيفية: أ ف ب)

قتل 37 مدنيا على الأقل بينهم نحو عشرة أطفال ونساء، الإثنين، في غرب النيجر في هجوم يشتبه في أن «جهاديين» شنوه في منطقة تيلابيري القريبة من مالي، بحسب مصادر محلية لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي: «وقع الهجوم في داري-داي قرابة الساعة 15.00 (الساعة 14.00 ت غ) الإثنين ونفذه رجال مسلحون كانوا على دراجات نارية»، وأطلقوا النار «على أشخاص كانوا يزرعون الأرض».

وأوضح أن «الحصيلة مرتفعة مع 37 قتيلا بينهم أربع نساء و13 قاصرا»، فيما أكد صحفي في المنطقة وقوع الهجوم الذي قال إنه «أراق الكثير من الدماء».

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