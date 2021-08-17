واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها طالبان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 12:09 صباحا
الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس. (الإنترنت)

اشترطت الولايات المتحدة نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء من قبل حركة «طالبان» للاعتراف بأي حكومة أفغانية تقودها الحركة الإسلامية المتشددة، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إنّه «في ما يتعلّق بموقفنا من أيّ حكومة مقبلة في أفغانستان، فإنّه رهن بسلوك هذه الحكومة. إنّه رهن بسلوك طالبان».

وتوعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، حركة «طالبان» المتشددة التي سيطرت على أفغانستان بـ«رد مدمر» إن هي عرقلت أو عرضت للخطر عملية الإجلاء الحاصلة عبر مطار كابل لآلاف الدبلوماسيين الأميركيين والمترجمين الأفغان. 

وقال بايدن، في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض، إنه في حال وقع أيّ هجوم فإن رد الولايات المتحدة سيكون «سريعًا وقويًّا». وأضاف: «سندافع عن أناسنا بقوة مدمرة إذا لزم الأمر»، وفق «فرانس برس».

بايدن يقر بأن انهيار الحكومة الأفغانية كان أسرع من المتوقع
وأقر الرئيس الأميركي، الإثنين، بأنّ الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع، على الرغم من دفاعه عن قرار سحب الجنود الأميركيين من هذا البلد.

وقال بايدن، في خطاب تلفزيوني إلى الأمة، «تعهدت دائمًا للشعب الأميركي بأن أكون صريحًا معه. الحقيقة هي أن هذا حدث أسرع بكثير من تقديراتنا»، في إشارة إلى انهيار الحكومة الأفغانية، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم».

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