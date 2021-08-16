وزارة الدفاع الأميركية تعلن استئناف حركة الملاحة في مطار كابول

أفغانيون محتشودن في مطار كابل في انتظار إجلائهم، 16 أغسطس 2021، (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، مساء اليوم الإثنين، أنّ حركة الملاحة استؤنفت في مطار كابول فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلّي بعدما اضطرت القوات الأميركية لوقفها منذ عصر الإثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدرّجات المطار بآلاف الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في «بنتاغون»، الميجور جنرال هانك تايلور قوله «إنّ المطار أعيد فتحه في الساعة 19:35 ت غ من مساء الإثنين». وأضاف أنّ طائرة نقل عسكرية من طراز سي-17 هبطت في المطار وعلى متنها عناصر من مشاة البحرية الأميركية وأنّ طائرة ثانية مماثلة على متنها وحدة من الجيش ستليها، في تعزيزات هدفها ضمان أمن المطار.