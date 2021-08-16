الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة، ومشددًا على أن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.

وقال بايدن في خطاب إلى الأمّة من البيت الأبيض: «أنا أقف بقوة وراء قراري. بعد 20 عامًا، تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لن يكون هناك أبدًا وقت جيّد لسحب القوات الأميركية» من أفغانستان، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن المصلحة القومية لبلاده في أفغانستان كانت بشكل أساسي تتمحور دومًا حول منع استهداف الولايات المتحدة بهجمات إرهابية انطلاقًا من البلد الغارق في الحرب، مشددًا على أن «المهمة في أفغانستان لم تكن يومًا بناء دولة».