بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء دولة هناك

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة مساء الإثنين، إن مهمة واشنطن في أفغانستان لم تكن أبدًا بناء دولة، وذلك مع دفاعه عن قراره سحب القوات الأميركية من هناك.

وأضاف بايدن أن الخيار الذي كان عليه أن يتخذه هو إما اتباع اتفاقية التفاوض التي بدأها الرئيس السابق دونالد ترامب أو العودة إلى القتال. وصرح بأن القادة السياسيين الأفغان استسلموا وهربوا من البلاد، والجيش الأفغاني رفض القتال، بحسب «روسيا اليوم».

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وأفاد بأن القوات الأميركية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها. وأكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه. وأوضح في كلمته أن الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.

أخطاء الماضي

وشدد بايدن على أنه لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدًا مواصلة أميركا دعم الشعب الأفغاني. وأشار إلى أن واشنطن أغلقت سفارتها في أفغانستان ونقلت دبلوماسييها بأمان، مبينًا أنه سيتم نقل آلاف الأميركيين من أفغانستان خلال الأيام المقبلة.

وذكر بايدن أن ما يحدث الآن كان سيحدث بسهولة قبل خمس سنوات أو بعد 15 عامًا، موضحًا أن مهمتهم في أفغانستان ارتكبت عديد الأخطاء. وأردف قائلًا: «لن أتراجع عن قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان ولست نادمًا على ذلك».

وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة ستدافع عن شعبها بقوة مدمرة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أنه لن يطلب من قوات بلاده القتال بلا نهاية في حرب أهلية في بلد آخر.