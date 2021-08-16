زامبيا تستيقظ على رئيس جديد وانتقال هادئ للسلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 09:07 مساء
رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما خلال أول خطاب له في منزله في لوساكا. (أ ف ب)

استيقظت زامبيا، الإثنين، على رئيس جديد هو هاكايندي هيشيليما المعارض المخضرم الفائز بالانتخابات، متقدمًا بفارق مليون صوت تقريبًا على خصمه، وسط نسبة مشاركة كثيفة فيما وعد سلفه بـ«انتقال سلمي للسلطة».

وأشاد رجل الأعمال البالغ 59 عامًا، الذي ترشح للمرة السادسة للانتخابات الرئاسية، بما وصفه بأنه «لحظة تاريخية كان ينتظرها ملايين الزامبيين»، وفق «فرانس برس».

بالي
وهيشيليما المعروف بلقب «بالي» وهي كلمة مستخدمة للإشارة الى أب أو كبير العائلة، توجه إلى الأمة بخطاب بُثَّ بشكل مباشر من منزله في حي سكني في العاصمة لوساكا. أشاد بتعبئة الشباب، لا سيما الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا وشكلوا غالبية الناخبين السبعة ملايين في البلاد التي تعد 17 مليون نسمة قائلًا: «هذا النصر ليس لبالي إنما لرجال ونساء زامبيا، خصوصًا الشباب».

وقال هيشيليما، الذي وعد بإنهاض اقتصاد البلد المديون والغارق في تضخم شديد، إن «توقعات الناس كثيرة». وكان الرئيس المنتهية ولايته أقر قبيل ذلك بهزيمته، مشيدًا بفوز منافسه التاريخي. وقال إدغار لونغو الذي يرأس البلاد منذ ست سنوات: «أريد تهنئة شقيقي، هاكايندي هيشيليما الرئيس المنتخب الذي أصبح سابع رئيس لجمهورية» زامبيا.

رئيس لكل المواطنين 
وصباح الإثنين في لوساكا تسلق ناشطون ومواطنون عاديون أعمدة أو توقفوا على حافة طرقات لانتزاع صور حملة الرئيس المنتهية ولايته. بعدما ساد بعض القلق إثر احتجاج الرئيس المنتهية ولايته مساء السبت على ظروف غير عادلة بحسب قوله للانتخابات في ثلاث مقاطعات، وعد لونغو الإثنين بالالتزام بالدستور «لإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة».

الرئيس المنتخب الذي وعد بأن يكون رئيسًا لكل المواطنين، لم يفوت فرصة التنديد بالنظام المنتهية ولايته ووعد «بديمقراطية أفضل». وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت ليلًا أن هيشيليما نال نحو مليون صوت أكثر من لونغو، مؤكدة أن نسبة المشاركة كانت كثيفة وبلغت 71%.

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