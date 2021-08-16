مسلحون نيجيريون يخطفون 15 طالبا في أحدث اعتداء من نوعه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 08:55 مساء
اعتصام والدات فتيات ثانوية شيبوك. 5 مايو 2014.(أ ف ب)

أقدم مسلحون على خطف 20 شخصًا بينهم 15 طالبًا من كلية زراعية في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا في أحدث عملية خطف جماعي في البلاد، أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتتصدر عمليات الخطف مقابل فديات عناوين الصحف بشكل شبه يومي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد سبع سنوات على خطف 276 تلميذة في شيبوك في عملية صدمت العالم، وفق «فرانس برس».

-  22 قتيلا في هجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين بوسط نيجيريا
-  نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها

 
  وعادة ما يستهدف رجال العصابات في شمال ووسط نيجيريا المدارس والكليات الواقعة في مناطق نائية، التي يقيم طلابها في مبانٍ سكنية مخصصة يحرسها بضعة رجال أمن.

وصرح أمينو خالد مارادون، المسؤول في كلية العلوم الزراعية والحيوانية في باكورا، بأن «مسلحين مجهولين هاجموا الكلية، الأحد، قرابة الساعة 22.00 (21.00 ت غ)». وأضاف «قتلوا ثلاثة أشخاص وخطفوا 20، بينهم 15 طالبًا». والمخطوفون الخمسة الآخرون هم من الموظفين وأفراد عائلات الطلاب. وأكد مسؤول آخر في الكلية وقوع الهجوم.

تبادل لإطلاق النار
وصرح عبد الله أمينو، المسؤول عن سكن الطلاب في الكلية، بأن «المسلحين اقتحموا المدرسة عبر بوابة المشاة وأخذوا الرهائن»، مضيفًا: «قتلوا ثلاثة حراس خلال تبادل لإطلاق النار». وقال المسؤول في المدرسة إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الخاطفين صباح الإثنين قالوا فيه إنهم يحتجزون 20 رهينة.

وأعلنت الشرطة بعد ظهر الإثنين أن 15 طالبًا خُطفوا في الهجوم، مضيفة أن بينهم أربعة موظفين فقط فيما تم «إنقاذ» ثلاثة في وقت لاحق. وأفاد الناطق باسم الشرطة المحلية محمد شيخو في بيان بأن «15 طالبًا و4 موظفين خُطفوا على يد قطاع الطرق»، مشيرًا الى أن عناصر الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين أثناء تفتيش المنطقة.

ولفت شيخو غلى أن رجال الأمن «واجهوا بضراوة» قطاع الطرق خلال الاعتداء ليل الأحد، ما أسفر عن خسارة «مفتش شرطة» واثنين من «الحراس المدنيين» لحياتهم.

950 مخطوفًا منذ ديسمبر
وأكد عثمان عثمان (22 عامًا) الذي تخرج حديثًا من الكلية وقوع الحادث. وقال عثمان «تركت المدرسة الأحد قرابة الساعة 17.30 (16.30 ت غ) (...) هذا الصباح اتصل بي صديق ليخبرني بأن قطاع طرق هاجموا المدرسة ليلًا. قتلوا أشخاصًا وخطفوا عددًا كبيرًا من الأفراد».

وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 950 طالبًا خُطفوا في جميع أنحاء نيجيريا منذ ديسمبر، وقد أُفرج عن غالبيتهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، وبعضهم لا يزال محتجزًا. ومنذ أواخر العام الماضي، استهدفت العصابات بشكل متزايد المدارس والكليات لما تدره عليهم أموال الفديات.

ويسعى قطاع الطرق لخطف الرهائن لمجرد جني المال، إذ ليس لديهم أي ميول عقائدية، لكن هناك قلقًا متزايدًا يعتري الخبراء والمسؤولين الأمنيين بشأن علاقات محتملة لهم مع جهاديين في شمال شرق البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024