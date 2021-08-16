ماكرون يعلن «مبادرة» للتصدي لموجات الهجرة من أفغانستان وأن لاتعود مجددا «معقلا للارهاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 08:39 مساء

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة متلفزة الاثنين خصصها للتطورات في افغانستان، مبادرة مع الدول الاوروبية لـ«استباق موجات هجرة واسعة تغذي التهريب على أنواعه»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال ماكرون «نطلق اذن، بالتنسيق مع جمهورية المانيا الفدرالية واوروبيين اخرين، مبادرة لبلورة رد صلب ومنسق وموحد»، داعيا إلى «تضامن في الجهود وتجانس في معايير الحماية واقامة آليات تعاون مع دول العبور».

كما شدد ايمانويل ماكرون على «وجوب الا تصبح افغانستان مجددا معقلا للارهاب»، مؤكدا ان تحرك فرنسا «يهدف اولا الى مواصلة مكافحة الارهاب الاسلامي بكل اشكاله».

ونبه الرئيس الفرنسي الى أن «مجموعات ارهابية موجودة في افغانستان وستسعى الى استغلال انعدام الاستقرار»، داعيا الى «رد دولي مسؤول وموحد»، مضيفا: «أنه رهان من أجل السلام والاستقرار الدوليين ضد عدو مشترك، الارهاب ومن يدعمونه». وقال: «سنقوم بكل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة واوروبا من التعاون بفاعلية لان مصالحنا واحدة».

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