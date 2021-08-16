ميركل: التدخل في أفغانستان»لم يكن نجاحه على قدر الآمال المعقودة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 08:21 مساء

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الإثنين، أن التدخل الغربي في أفغانستان، حيث استعادت «طالبان» السلطة «لم يكن نجاحه» على قدر الآمال المعقودة، على الرغم من الضربات التي تلقّاها تنظيم «القاعدة» منذ العام 2001، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي في برلين، «من المسلم به أن القاعدة لم يعد قادرًا على شن هجمات ضد الولايات المتحدة انطلاقًا من أفغانستان كتلك التي شنها في 11 سبتمبر 2001»، لكنها شددت على أن «كل الأمور الأخرى التي تلت لم تتكلل بالقدر نفسه من النجاح ولم تتحقق وفق ما خططنا له».

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