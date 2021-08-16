جونسون يدعو إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: أ ف ب).

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع «في الأيام المقبلة» لمناقشة التطورات في أفغانستان بعدما سيطرت عليها «طالبان».

وتشاور جونسون، الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و«شدد على ضرورة أن يلتئم المجتمع الدولي ويتبنى مقاربة موحدة بشأن أفغانستان، سواء على صعيد الاعتراف بأي حكومة مقبلة أو على صعيد منع أزمة إنسانية»، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء، بحسب «فرانس برس» .

ولفتت إلى أن جونسون «أعرب عن نيته تنظيم اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع في الأيام المقبلة لهذه الغاية».