مدى انتشار الحريق يتراجع في شمال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 07:11 مساء
امرأة تنظر إلى حرائق الغابات في شمال المغرب. (أ ف ب)

تراجع الإثنين مدى انتشار النيران التي التهمت مساحات شاسعة من غابة شمال المغرب، بينما تواصل طائرات متخصصة طلعاتها للسيطرة عليها.

بعدما استعرت النيران ليلًا جراء حركة الرياح، بدا الوضع أقرب إلى السيطرة عصر الإثنين، مع استمرار ألسنة لهب في أجزاء متفرقة من الغابة الجبلية القريبة من مدينة شفشاون، وفق «فرانس برس».

وأتى الحريق المندلع منذ السبت على نحو 725 هكتارًا  من الغابة، وفق آخر حصيلة أدلى بها الإثنين مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي لوكالة الأنباء المغربية.

إخماد الحربق
وأوضح الأخير أن أكثر من 520 عنصرًا من إدارة المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك والجيش لا يزالون مجندين لإخماد الحريق، مدعومين بثماني طائرات متخصصة في هذا النوع من العمليات.

كانت السلطات فتحت تحقيقًا في ملابسات اندلاع هذا الحريق، بينما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. ويتزامن هذا الحريق مع موجة حر شديد تشهدها عدة مناطق مغربية منذ الجمعة، ويتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء مع درجات حرارة تصل حتى 49، وفق نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية الإثنين.

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وأتت النار خصوصًا على أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز، في المنطقة التي تعد عادة قبلة لهواة السياحة الجبلية. وسبق أن شهدت المملكة موجة حر مماثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع 20 حريق غابات ما بين 9 و11 يوليو أتت على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليو. 

كوارث مماثلة
ويتزامن اندلاع هذا الحريق مع كوارث مماثلة خلال الفترة الأخيرة في بلدان متوسطية، بينها الجارتان الجزائر وإسبانيا، فضلاً عن اليونان وتركيا.

ففي الجزائر تسببت الحرائق في مصرع أو فقدان أكثر من 90 شخصًا، بينما أكدت الإدارة العامة للوقاية المدنية في هذا البلد ليل الأحد «السيطرة» على غالبية الحرائق، وأنها «لم تعد تشكل خطرًا على السكان».

وتعود موجات الحر الشديد إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يرفع احتمال اندلاع الحرائق.

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