«البنتاغون» يعلن تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية بمطار كابل

شعار وزارة الدفاع الأميركية بمقر البنتاغون، واشنطن، 12 ديسمبر 2013 (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم «البنتاغون»، جون كيربي، الاثنين أنه جرى تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابل بعدما هاجم المدرج حشد من الأفغان يحاولون يائسين مغادرة بلادهم بعد سيطرة «طالبان» عليها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جون كيربي إن «القوات العسكرية الأميركية موجودة في المكان، وتعمل مع عسكريين آخرين، أتراك ودوليين، لتفريق الناس. نجهل كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر».