حماس تبارك لطالبان «انتصارها» و دحر «الاحتلال» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 04:58 مساء
كتائب القسام التابعة لحماس. (الإنترنت)

باركت حركة «حماس» الإثنين، لحركة «طالبان» الأفغانية ما سمته انتصارها على الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت (حماس» في بيان ارسلته لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إنها «تبارك للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأميركي عن كافة الأراضي الأفغانية».

الوحدة والاستقرار
وهنأت «حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاماً مضت». وقالت: «تمنت الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار».

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وأضافت، أن «زوال الاحتلال الأميركي وحلفائه، ليثبت مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد، وأن موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله».

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