حمدوك: السودان سيواصل جهوده لضمان الاستقرار في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 04:40 مساء
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، أن السودان سيواصل جهوده لضمان الاستقرار في إثيوبيا المجاورة التي تشهد صراعًا دمويًّا في منطقة تيغراي، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، «سوف نستمر في بذل الجهد لتكون إثيوبيا مستقرة وموحدة وآمنة، ولن نسمح بانهيار إثيوبيا». وأضاف: «لذلك، نسعى مع كل الأطراف للبحث عن مخرج آمن لإثيوبيا، ولن نتوقف»، بحسب «فرانس برس».

وقف إطلاق النار 
كان السودان استدعى في وقت سابق سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، بعد رفض أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي الإثيوبي. 

وقالت أديس أبابا إن ثقتها في بعض القادة السودانيين «تآكلت»، واتهمت الجيش السوداني بالتوغل داخل حدودها.

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ويستمر النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي، بعدما شن رئيس الوزراء آبيي أحمد عملية عسكرية ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي. وبسبب القتال، فر عشرات آلاف الإثيوبيين إلى السودان.

الصراع في الفشقة 
وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيون ويؤكد السودان أنها تابعة له.

وقالت بلين سيوم، الناطقة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، إن «هناك أمورًا يجب حسمها قبل أن يعتبر السودان طرفًا موثوقًا به لتسهيل مفاوضات كهذه».

كذلك، تختلف الدولتان منذ العام 2011 حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. وتتخوف مصر والسودان من أن يؤثر السد على إمدادهما بالمياه.

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