إيران ترى «هزيمة» أميركية في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:46 مساء
الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي, (الإنترنت)

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، أنّ الانسحاب الأميركي من أفغانستان هو «هزيمة» يجب أن تشكل فرصة لتحقيق «سلام مستدام» لدى الجارة الشرقية للجمهورية الإسلامية، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة. 

وقال رئيسي إنّ «الهزيمة العسكرية وخروج الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن تتحول إلى مناسبة لإعادة الحياة والأمن والسلام المستدام في هذا البلد»، وذلك غداة سيطرة حركة طالبان على البلاد في ظل انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني، مع قرب إنجاز انسحاب القوات الأميركية بعد تواجد استمر 20 عامًا.

وفي وقت سابق، أبدت الصين استعدادها، إقامة «علاقات ودية» مع حركة طالبان، وفق ما أكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، التي قالت إن بكين «تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله»، فيما أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف أن السفير الروسي لدى كابل سيلتقي قادة من حركة طالبان غدا الثلاثاء، مشيراً إلى أن موسكو ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على «سلوكياتها».

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