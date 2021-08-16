التطورات في أفغانستان على طاولة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:42 مساء
مقر الاتحاد الأوروربي في بروكسل، (أرشيفية: ا ف ب)

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث تسرّع الدول الغربية عمليات الإجلاء، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».

وتحاول دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من كابل، حيث سيطرت حركة طالبان الأحد على السلطة بعد هجوم خاطف لم تصمد أمامه القوات المسلحة الأفغانية.

وتعتزم ألمانيا نشر جنود في أفغانستان لإجلاء الألمان المتبقين وأفغان مهددين بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد إثر انسحاب القوات الأجنبية منها، وفق ما أفادت مصادر برلمانية، فيما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي من كابل ينظّمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية وقاعدته في الإمارات، مرتقبة بحلول مساء الاثنين.

 

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