«لوفتهانزا» تعلق تحليق طائراتها فوق أفغانستان

طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا». (أرشيفية: الإنترنت)

علّقت شركة «لوفتهانزا» للطيران، الأولى في أوروبا، اليوم الإثنين، «حتى إشعار آخر» تحليق طائراتها فوق أفغانستان حيث استعادت حركة طالبان السيطرة على السلطة فيما يحاول الرعايا الأجانب مغادرة البلاد.

وأشارت المجموعة التي تملك أيضاً شركات «سويس»، و«أوسترين إيرلاينز» و«براسل إيرلاينز» و«يوروينغز» في بيان تلقته وكالة «فرانس برس»، إلى أن «كل شركات الطيران التابعة للمجموعة تعلّق تحليقها فوق أفغانستان حتى إشعار آخر».

ووسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، أُلغيت الرحلات التجارية في مطار كابل، حيث تجمّع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وفق ما أعلنت سلطات المطار الإثنين.

وقالت السلطات في رسالة تلقتها الصحافة: «لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب.. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار».