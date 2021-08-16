الصين تبدي استعدادها لإقامة «علاقات ودية» مع طالبان

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية. (الإنترنت)

أبدت الصين التي تتشارك حدوداً مع أفغانستان تمتدّ على 76 كيلومترا، استعدادها، لإقامة «علاقات ودية» مع حركة طالبان، غداة سيطرة المسلحين على كابل.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ اليوم الإثنين، أن بكين «تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الإثنين، أن السفير الروسي لدى كابل سيلتقي قادة من حركة طالبان غدا الثلاثاء، مشيراً إلى أن موسكو ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على «سلوكياتها».

وقال كابولوف لإذاعة «صدى موسكو» إنّ «السفير الروسي (ديمتري جيرنوف) يتواصل مع طالبان، وغداً سيلتقي منسقهم للشؤون الأمنية». وأضاف «الاعتراف أم لا (بحكم طالبان) يعتمد على سلوكيات النظام الجديد»، حسب وكالة «فرانس برس».