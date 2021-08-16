ألمانيا تنشر جنودا في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء

عسكريون ألمان في أفغانستان. (الإنترنت)

تعتزم ألمانيا نشر جنود في أفغانستان لإجلاء الألمان المتبقين وأفغان مهددين بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد إثر انسحاب القوات الأجنبية منها، وفق ما أفادت مصادر برلمانية وكالة «فرانس برس» الإثنين.

وستطلب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تفويضاً من النواب لنشر ما يصل إلى «مئات الجنود» لإتمام عملية الإجلاء، بحسب ما أفادت المستشارة مسؤولي كتلتها البرلمانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي من كابل ينظّمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية وقاعدته في الإمارات، مرتقبة بحلول مساء الاثنين.

ورّحت الوزيرة عبر إذاعة «فرانس انفو»: «نخطط لإجراء أول عملية بحلول مساء الاثنين» مشيرةً إلى أن «هناك عشرات الفرنسيين الذين ينبغي إجلاؤهم وكذلك أشخاص تحت حمايتنا».