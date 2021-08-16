موفد الكرملين: الاعتراف بحكم طالبان يعتمد على سلوكيات النظام الجديد

موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف. (الإنترنت)

أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الإثنين، أن السفير الروسي لدى كابل سيلتقي قادة من حركة طالبان غدا الثلاثاء، مشيراً إلى أن موسكو ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على «سلوكياتها».

وقال كابولوف لإذاعة «صدى موسكو» إنّ «السفير الروسي (ديمتري جيرنوف) يتواصل مع طالبان، وغداً سيلتقي منسقهم للشؤون الأمنية». وأضاف «الاعتراف أم لا (بحكم طالبان) يعتمد على سلوكيات النظام الجديد»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الأحد، أظهرت مشاهد متلفزة عشرات من مقاتلي حركة طالبان يسيطرون على القصر الرئاسي في كابل ويحتفلون بانتصارهم على الحكومة الأفغانية. وقال أحد عناصر الحركة لقناة الجزيرة القطرية، إن «بلادنا تحرَّرت والمجاهدون انتصروا في أفغانستان»، وفق «فرانس برس».