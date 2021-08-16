فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من كابل مساء اليوم

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، 06 يونيو 2021، (ا ف ب)

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي من كابل ينظّمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية التي سقطت بين أيدي حركة طالبان الأحد وقاعدته في الإمارات، مرتقبة بحلول مساء الاثنين.

وصرّحت الوزيرة عبر إذاعة «فرانس انفو»: «نخطط لإجراء أول عملية بحلول مساء الاثنين» مشيرةً إلى أن «هناك عشرات الفرنسيين الذين ينبغي إجلاؤهم وكذلك أشخاص تحت حمايتنا».

وأُلغيت الرحلات التجارية في مطار كابل، حيث تجمّع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، وفق ما أعلنت سلطات المطار الإثنين.