الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابول و«الدفاع» تعلن تأمين المطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 02:46 صباحا
المئات من الأشخاص يتجمعون في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لمحاولة مغادرة أفغانستان. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ العلم الأميركي سُحب الأحد من سفارة الولايات المتحدة في كابول، مشيرة إلى أن «جميع» أفراد طاقم السفارة تقريبا باتوا في المطار بانتظار إجلائهم. 

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان في بيان مشترك «نتّخذ حاليا سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي، من أجل السماح بمغادرة آمنة» للأفراد الأميركيّين وحلفائهم من أفغانستان «في رحلات مدنيّة وعسكريّة». وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ السفير الأميركي لدى أفغانستان روس ويلسون موجود أيضا في المطار وإنّه على اتّصال بوزير الخارجيّة أنتوني بلينكن، وفق «فرانس برس».

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وأعلن مسؤول في البنتاغون الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر إرسال ألف جندي إضافي إلى كابل لتأمين عمليات إجلاء آلاف المدنيين الأميركيين والأفغان، في حين استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها دخلت أحياء عدة في كابل، في حين أظهرت مشاهد متلفزة عشرات من مقاتلي حركة طالبان يسيطرون على القصر الرئاسي في كابل ويحتفلون بانتصارهم على الحكومة الأفغانية بعد ساعات على مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

المئات من الأشخاص يتجمعون في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لمحاولة مغادرة أفغانستان. (الإنترنت)
المئات من الأشخاص يتجمعون في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لمحاولة مغادرة أفغانستان. (الإنترنت)
المئات من الأشخاص يتجمعون في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لمحاولة مغادرة أفغانستان. (الإنترنت)
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