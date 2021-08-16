ترامب يدعو بايدن إلى الاستقالة بعد «عار أفغانستان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 01:23 صباحا
صورة أرشيفيّة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأحد خليفته الديموقراطي إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان ولكن أيضًا بسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة. 

وكتب ترامب في بيان «حان الوقت كي يستقيل جو بايدن» بسبب «عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل (في الإصابات) بكوفيد، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المُعَطّل»، وفق «فرانس برس».

 أعظم الهزائم في التاريخ الأميركي 
وقال في بيان آخر يوم الأحد إنّ «ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوريّ. سيُصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأميركي!».

وأقرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي فرّ إلى خارج أفغانستان، مساء الأحد بأنّ «حركة طالبان انتصرت»، في حين أظهرت مشاهد تلفزيونيّة المتمرّدين يحتلفون بـ«النصر» من القصر الرئاسي في كابل.

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وبعد عشرين سنة تقريباً على طردها من السلطة، بات انتصار طالبان العسكري كاملاً مع انهيار القوّات الحكوميّة في غياب الدعم الأميركي. ومساء الأحد، أعلن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر أن «وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن فيها».

رئيس خامس 
ودافع بايدن عن قراره وضع حدّ لحرب استمرّت عشرين عاماً في هذا البلد. وقال الأحد «أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أميركي في أفغانستان  لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس». وكان ترامب حمّل الخميس بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، قائلاً إنّ الوضع الحالي «غير مقبول».

وقال ترامب في بيان «لو كنتُ رئيساً الآن، لأدرك العالم أنّ انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط». وأضاف «كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفاً وأكثر نجاحاً، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر».

وتابع «لقد أجريت محادثات شخصيا مع قادة من طالبان وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا».

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