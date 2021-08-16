حرائق ضخمة تلتهم غابات شفشاون شمالي المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:53 صباحا
طائرة من نوع «كنادير» تتخل لإخماد الحريق. (الإنترنت)

أفادت صحيفة «هسبريس» المغربية بأن الحريق الذي اندلع السبت في إقليم شفشاون يقترب من التجمعات السكنية، مشيرة إلى أن 4 طائرات من نوع «كنادير» تدخلت لإخماده.

ولفتت الصحيفة إلى أن سكان الإقليم عاشوا ليلة عصيبة بعد اندلاع حريق الغابات الذي خلف خسائر فادحة في الغطاء الحرجي الكثيف،وفق«روسيا اليوم».

اسباب مجهولة
وأضافت أن «سرعة انتشار النيران دفعت السكان إلى مغادرة منازلهم بعد أن أحاطت ألسنة اللهب بالبيوت، كما دفعت العشرات منهم للتطوع في عملية إطفاء الحريق، الذي نشب منذ منتصف السبت، بهدف تأمين المحاصيل الزراعية التي باتت مهددة».

أشارت إلى أن «الحريق ما زالت أسباب نشوبه مجهولة، استنفر فرق الإطفاء من أجل إخماد ألسنة النيران التي أتت على مساحات شاسعة، ودفع ممثل السلطة المحلية ومصالح المياه والغابات ورجال الوقاية المدنية وعناصر من القوات المساعدة، بالتوجه إلى مكان الحريق لدعم الجهود البرية، مدعومة بأكثر من 30 آلية إطفاء».

 أربع طائرات كنادير 
وتابعت أن «السلطات سخرت أربع طائرات كنادير تابعة للقوات الملكية الجوية للمشاركة في جهود إخماد ألسنة اللهب، معززة بأكثر من 300 عنصر من القوات المساعدة ورجال الإطفاء وأعوان مصالح المياه والغابات ومختلف المصالح الأمنية في محاولة لوضع حد لانتشار النيران».

وأشارت إلى أن «الحريق المخيف يواصل اجتياح غابات جبال شفشاون، وتحديدا منتزه بوهاشم الطبيعي، بعدما أحاط بثلاثة تجمعات سكانية، هي دوار أغبالو ودوار ابني بوهار ودوار البعابعة»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء