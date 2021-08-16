حرائق ضخمة تلتهم غابات شفشاون شمالي المغرب

طائرة من نوع «كنادير» تتخل لإخماد الحريق. (الإنترنت)

أفادت صحيفة «هسبريس» المغربية بأن الحريق الذي اندلع السبت في إقليم شفشاون يقترب من التجمعات السكنية، مشيرة إلى أن 4 طائرات من نوع «كنادير» تدخلت لإخماده.

ولفتت الصحيفة إلى أن سكان الإقليم عاشوا ليلة عصيبة بعد اندلاع حريق الغابات الذي خلف خسائر فادحة في الغطاء الحرجي الكثيف،وفق«روسيا اليوم».

اسباب مجهولة

وأضافت أن «سرعة انتشار النيران دفعت السكان إلى مغادرة منازلهم بعد أن أحاطت ألسنة اللهب بالبيوت، كما دفعت العشرات منهم للتطوع في عملية إطفاء الحريق، الذي نشب منذ منتصف السبت، بهدف تأمين المحاصيل الزراعية التي باتت مهددة».

أشارت إلى أن «الحريق ما زالت أسباب نشوبه مجهولة، استنفر فرق الإطفاء من أجل إخماد ألسنة النيران التي أتت على مساحات شاسعة، ودفع ممثل السلطة المحلية ومصالح المياه والغابات ورجال الوقاية المدنية وعناصر من القوات المساعدة، بالتوجه إلى مكان الحريق لدعم الجهود البرية، مدعومة بأكثر من 30 آلية إطفاء».

أربع طائرات كنادير

وتابعت أن «السلطات سخرت أربع طائرات كنادير تابعة للقوات الملكية الجوية للمشاركة في جهود إخماد ألسنة اللهب، معززة بأكثر من 300 عنصر من القوات المساعدة ورجال الإطفاء وأعوان مصالح المياه والغابات ومختلف المصالح الأمنية في محاولة لوضع حد لانتشار النيران».

وأشارت إلى أن «الحريق المخيف يواصل اجتياح غابات جبال شفشاون، وتحديدا منتزه بوهاشم الطبيعي، بعدما أحاط بثلاثة تجمعات سكانية، هي دوار أغبالو ودوار ابني بوهار ودوار البعابعة»