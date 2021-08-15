مسؤول أفغاني يؤكد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى طاجيكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 04:26 مساء
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة برغام الأميركية، 28 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أكد رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبد الله، مغادرة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، العاصمة الأفغانية كابل إلى دولة طاجيكستان، في شمال البلاد، حسب تصريحات إلى وسائل إعلام محلية.

وطلب الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من اليوم (الأحد) من قوات الأمن ضمان «سلامة جميع المواطنين» والحفاظ على النظام العام في كابل، في وقت بات مقاتلو طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

وقال الرئيس في رسالة عبر مقطع فيديو أُرسل إلى الصحافة: «أمرتُ قوات الأمن بضمان سلامة جميع مواطنينا. إنها مسؤوليتنا وسنفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة. سيتمّ التعامل بالقوة مع أي جهة تفكر في إثارة الفوضى أو النهب».

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