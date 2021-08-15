جلال أباد في قبضة «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 08:51 صباحا
عناصر من مقاتلي حركة «طالبان» في أفغانستان، (أرشيفية: الإنترنت)

سيطرت حركة «طالبان»، صباح الأحد، على مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد سكان، لتصبح بذلك العاصمة كابل آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وقال أحمد والي، وهو من سكان جلال أباد، لوكالة «فرانس برس»: «استيقظنا هذا الصباح (ووجدنا) أعلام طالبان البيضاء في كل أنحاء المدينة. إنهم في المدينة. دخلوا من دون قتال». كما أعلنت حركة «طالبان» من جهتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها سيطرت على المدينة.

وفي وقت سابق السبت، سيطر مقاتلو «طالبان»،على مزار شريف، آخر كبرى مدن شمال أفغانستان التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية، وذلك «من دون أن يصادفوا مقاومة تذكر»، وفق ما أفاد سكان. وقال عتيق الله غيور، الذي يقيم في جوار المسجد الأزرق الشهير في مزار شريف، إن متمردي طالبان «يحتفلون على آلياتهم ودراجاتهم النارية، مطلقين النار في الهواء»، لافتًا الى أن القوات الأفغانية انسحبت من المدينة، بحسب «فرانس برس».

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