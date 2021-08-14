بايدن يرفع عدد القوات الأميركية المرسلة لأفغانستان ويحذر «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 11:19 مساء
قوات أميركية في أفغانستان. (الإنترنت)

رفع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابل من عرقلة هذه المهمة.

وقال بايدن إنه بعدما أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي قرر إرسال «نحو خمسة آلاف» جندي أميركي، أي أكثر بألفين من العديد المقرر، موضحا أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأميركية بعد عشرين عاما من العمليات الميدانية، وفق وكالة «فرانس برس».

ودافع بايدن مجددا عن قراره سحب الجيش الأميركي من أفغانستان قائلا: «أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أميركية في أفغانستان»، مؤكدا «لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس».

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