«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه

مروحية عسكرية أميركية تحلّق باتّجاه المنطقة الخضراء في كابل. 19 يونيو 2019. (أ ف ب)

تحكم حركة «طالبان»، السبت، سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية، كابل، حيث يشعر سكانها ومن لجؤوا إليها مع تقدم المتمردين بالخوف، بينما تستعد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وخلال أسبوع ونيف، سيطرت «طالبان» بالكامل تقريبًا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابل، وقد أصبحت على بعد خمسين كيلومتراً فقط عن العاصمة ولا تبدي أي مؤشر إلى رغبة في إبطاء تقدمها، وتدور معارك عنيفة السبت حول مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، حيث شن الجيش الأفغاني غارات جوية جديدة. هذا المفترق التجاري هو المدينة الرئيسية الوحيدة في شمال البلاد التي لم تسيطر عليها حركة «طالبان» بعد.

الإثنية التي تنتمي إليها «طالبان»

وإلى جانب كابل ومزار شريف، تبقى جلال أباد وغارديز وخوست المدن الرئيسية الوحيدة المتبقية تحت سيطرة الحكومة، لكن بما أنها تقع في منطقة يهيمن عليها البشتون، الإثنية التي تنتمي إليها «طالبان»، لا يتوقع أن تقاوم لفترة طويلة، ويشعر سكان كابل وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا إليها بعد مغادرة منازلهم في الأسابيع الأخيرة بالخوف.

وقالت مزدة (35 عامًا) التي وصلت إلى العاصمة مع شقيقتها من ولاية بروان شمالًا، لوكالة «فرانس برس»: «أبكي في الليل والنهار عندما أرى طالبان تجبر الفتيات الصغيرات على الزواج من مقاتليها». وأضافت: «رفضت عروض زواج في الماضي إذا أجبرتني طالبان على الزواج منهم فسأنتحر».

من جهته، صرح داود هوتاك (28 عامًا) وهو تاجر من كابل أنه «قلق بشأن مستقبل» شقيقاته الصغيرات ولا يعرف «ماذا سيحدث لهن» وقال: «إذا ساء الوضع حقًّا ، فسنغادر أفغانستان مرة أخرى كما فعلنا مطلع تسعينات القرن الماضي».

يخشى الكثير من الأفغان، خصوصًا النساء، الذين اعتادوا على الحرية التي تمتعوا بها في السنوات العشرين الماضية، عودة «طالبان» إلى السلطة، فعندما حكمت البلاد بين 1996 و2001 قبل أن يطردها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من السلطة، فرضت «طالبان» رؤيتها المتطرفة للشريعة الإسلامية، وقد مُنعت النساء من الخروج دون مرافق ذكر ومن العمل. كما منعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، وتعرضت النساء المتهمات بجرائم مثل الزنا، للجلد والرجم.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه يشعر بـ«قلق عميق» إزاء روايات عن سوء معاملة النساء في مناطق استولت عليها حركة «طالبان» التي فرضت شكلًا متشددًا من الإسلام على أفغانستان خلال فترة حكمها من 1996 إلى 2001، وقال غوتيريس «إنه من المروع والمحزن أن نرى تقارير تشير إلى أن حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس تسقط».

يخشون أعمالًا انتقامية من جانب «طالبان»

وتحلق مروحيات ذهاباً وإياباً في كابل السبت بين المطار الدولي والمجمع الدبلوماسي الأميركي الواسع في المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات حماية مشددة، بعد 46 عامًا على إجلاء مروحيات الأميركيين من سايغون في نهاية حرب فيتنام، ووصلت كتيبة أولى من مشاة البحرية الأميركية إلى العاصمة، حيث سيكون دورها تأمين إجلاء الدبلوماسيين والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة الذين يخشون أعمالًا انتقامية من جانب «طالبان».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء «آلاف الأشخاص يوميًّا»، لذلك سينشر «البنتاغون»، قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع، ثلاثة آلاف جندي في مطار العاصمة الأفغانية.

تلقى موظفو السفارة الأميركية أوامر بإتلاف أو إحراق الوثائق حساسة الرموز الأميركية التي يمكن أن تستخدمها «طالبان» «لأغراض دعائية»، وأعلنت لندن في الوقت نفسه إعادة نشر 600 جندي لمساعدة البريطانيين على المغادرة، كما أفادت دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا، الجمعة، تقليص وجودها في أفغانستان إلى الحد الأدنى. كما أعلنت برامج لنقل موظفيها الأفغان.

وفضلت بلدان أخرى، بينها النرويج والدنمارك، إغلاق سفاراتها موقتً، بينما قالت سويسرا، التي ليست لديها سفارة هناك، إنها قررت سحب بعض الموظفين السويسريين ونحو أربعين موظفاً محليًّا، على الرغم من جهود محمومة لإجلاء الرعايا، تصر إدارة بايدن على أن سيطرة «طالبان» على البلاد بأكملها ليست حتمية. وقال الناطق باسم البنتاغون الجمعة إن «كابل لا تواجه حاليًا تهديدًا وشيكًا» لكنه أقر بأن مقاتلي «طالبان» «يحاولون عزل» المدينة.

وتسارعت وتيرة هجوم «طالبان» في الأيام الأخيرة مع استيلاء مقاتلي الحركة على هرات في الغرب، ثم بعد ساعات فقط على قندهار معقل «طالبان» في الجنوب.

وقال عبد النافع، من سكان قندهار لـ«فرانس برس»، إن المدينة هادئة بعدما تخلت عنها القوات الحكومية التي لجأت إلى منشآت عسكرية خارجها، حيث كانت تتفاوض على شروط الاستسلام. وأضاف: «خرجت هذا الصباح ورأيت أعلام طالبان البيضاء في معظم ساحات المدينة»، موضحًا: «اعتقدت أنه قد يكون أول أيام العيد».

وتشيد حسابات مؤيدة لـ«طالبان» على وسائل التواصل الاجتماعي بالغنائم الهائلة للحرب التي استولى عليها المتمردون، ونشرت صورًا لآليات مدرعة وأسلحة ثقيلة وحتى طائرة دون طيار استولى عليها مقاتلو الحركة في قواعد عسكرية مهجورة.