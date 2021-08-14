إيران تفرض إجراءات إغلاق جديدة مع تزايد حالات «كوفيد-19»

إيرانيون ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح ضد «كوفيد-19» في مركز أُنشئ في العاصمة طهران. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، فرض إجراءات إغلاق موقتة في محاولة للحد من تزايد الإصابات والوفيات اليومية الناتجة عن فيروس «كورونا»، مع السعي إلى زيادة وتيرة التلقيح في أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة «كوفيد-19».

موجة خامسة

وتواجه الجمهورية الإسلامية منذ أواخر يونيو، ما يصنّفه المسؤولون «موجة خامسة» من التفشي الوبائي، سببها متحورة «دلتا» شديدة العدوى. وتعد هذه الموجة الأشد منذ رصد الفيروس في البلاد في فبراير 2020، وفق «فرانس برس».

وبعد تسجيل أكثر من حصيلة قياسية للإصابات والوفيات في أغسطس، قررت الهيئة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19» إغلاق الدوائر الحكومية والمصارف والنشاطات غير الأساسية في البلاد.

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وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين، ويستمر حتى نهاية السبت المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن الناطق باسم الهيئة علي رضا رئيسي. كما سيمنع التنقل بوسائل النقل الخاصة بين المحافظات اعتبارًا من ظهر الأحد (07:30 ت غ) وحتى 27 أغسطس.

الأرقام الرسمية

واتخذت السلطات إجراءات مماثلة في أواخر يوليو، لكنها اقتصرت على محافظتي طهران وألبرز المجاورتين. وتأتي الإجراءات الجديدة مع إحياء الجمهورية الإسلامية مراسم بداية شهر المحرم ومجالس العزاء الحسيني التي تقام حتى يومي التاسع والعاشر (تاسوعاء وعاشوراء) الأربعاء والخميس.

وأكد رئيسي أن المجالس في الهواء الطلق لن تتأثر بالإجراءات الجديدة، علمًا بأنه سبق للمسؤولين التشديد على ضرورة التزام الوقاية خلال الإحياء. ووفق أرقام وزارة الصحة، سجلت إيران حتى السبت وفاة 97208 أشخاص من أصل أكثر من 4.38 مليون مصاب بالفيروس.

وسبق لمسؤولين محليين التأكيد أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.