الرئيس المكسيكي يصف الغزو الإسباني بـ«الفشل المدوي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 05:14 مساء
الرئيس المكسيكي يحضر مراسم لإحياء ذكرى مرور 500 سنة على سقوط إمبراطورية الأزتيك في 13 أغسطس 2021 . (أ ف ب)

في مناسبة إحياء ذكرى مرور 500 سنة على سقوط إمبراطورية الأزتيك، وصف الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، غزو الإسبان للمكسيك بـ«الفشل المدوي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس بحضور ممثلين عن السكان الأصليين في المكسيك وكندا والولايات المتحدة وأشخاص متحدرين من سلالة مونتيسوما الثاني، آخر أباطرة الأزتيك: «هذه المصيبة، البلية، الكارثة، سموها ما شئتم، تدفعنا للقول إن الغزو كان فشلًا مدويًّا».

وتطرق الرئيس لوبيز أوبرادور إلى الأمراض التي أصابت السكان الأصليين إثر وصول الإسبان، الذين اتهمهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب. وقال إن «الذهب الذي أخذوه من المكسيك طوال 300 سنة»، وهي فترة الاستعمار الإسباني «يوازي 182 طنًّا».

وذكر الرئيس اليساري أنه طالب إسبانيا، بحكومتها وملكها، في أكثر من مناسبة بالاعتذار عن المذابح وأعمال النهب والاستعباد التي طالت السكان الأصليين قبل استقلال المكسيك (1810-1821)، ولم يلقَ الرئيس تجاوبًا مع طلبه هذا. 

وطلب لوبيز أوبرادور «الصفح من ضحايا الكارثة التي خلفها الاحتلال العسكري الإسباني لأميركا الوسطى، وما تبقى من أراضي الجمهورية المكسيكية الحالية».

وقال من زوكالو أكبر ساحة في العاصمة المكسيكية، التي أُقيمت على أنقاض أكبر معبد في إمبراطورية الأزتيك: «عن أي نوع من الحضارة يمكننا التكلم إذا ما ضاعت حياة ملايين البشر وتعذر على الأمة أو الإمبراطورية أو النظام الملكي الحاكم في خلال استعمار استمر ثلاثة قرون استعادة» ما كان قائمًا قبل الاحتلال العسكري؟.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟