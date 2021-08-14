زلزال هاييتي يخلف قتلى.. وتحذير من تسونامي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 04:46 مساء
آثار زلزال سابق في هاييتي. (أرشفية: الإنترنت)

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب هاييتي، صباح السبت، عن سقوط عديد القتلى، وفق ما قال مدير الحماية المدنية في البلاد جيري شاندلر.

وأورد شاندلر: «سقط قتلى، أؤكد ذلك، لكنني لم أحصل بعد على الحصيلة الدقيقة»، موضحًا أن رئيس الوزراء أرييل هنري في طريقه إلى المركز الوطني لعمليات الطوارئ في بور أو برانس، بحسب «فرانس برس».

وأصدر المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال هايتي، وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد سكان في المنطقة المتضررة بأن خسائر لحقت بمبانٍ دينية ومدارس ومساكن.

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