المركز الأميركي للجيوفيزياء يصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال هاييتي

أصدر المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيرًا السبت من حصول تسونامي، بعدما ضرب زلزال هاييتي بلغت قوته 7.2 درجة.
وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور أو برانس، وفق «فرانس برس».
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